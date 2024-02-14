Bursa\'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'da kaçak çikolata üreten imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gazetecinin "Sen bu çikolatayı yer misin?" sorusuna çikolatayı yiyerek cevap veren şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir depoya savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte baskın yaptı. İçeri giren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K.'nin (16) ruhsatsız ve hijyensiz ortamda kaçak çikolata imalatı yaptığını gördü. Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, bir gazetecinin "Sen bu çikolatayı yer misin?" sorusu üzerine imalat sahibi çekinmeden kameraların önünde kaçak çikolatayı yedi. Polis, 2 şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, depoya zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu. - BURSA
Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Yağışlar nedeniyle kentte su baskınları yaşandı ve birçok kurum hizmet veremez hale geldi. Alt geçit hala ulaşıma kapalı durumda.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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