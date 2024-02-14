Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, kaçak çikolata üreten bir imalathaneye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramada, ruhsatsız ve hijyensiz ortamda çikolata imalatı yapıldığı tespit edildi. 26 bin 160 çikolata imha edilmek üzere yetkililere teslim edilirken, şüpheliler ise emniyete götürüldü.

14.02.2024 09:32  Güncelleme: 09:36
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Bursa'da kaçak çikolata üreten imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gazetecinin "Sen bu çikolatayı yer misin?" sorusuna çikolatayı yiyerek cevap veren şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir depoya savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte baskın yaptı. İçeri giren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K.'nin (16) ruhsatsız ve hijyensiz ortamda kaçak çikolata imalatı yaptığını gördü. Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, bir gazetecinin "Sen bu çikolatayı yer misin?" sorusu üzerine imalat sahibi çekinmeden kameraların önünde kaçak çikolatayı yedi. Polis, 2 şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, depoya zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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