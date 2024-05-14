Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonunda Makine ve Makaronlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonunda Makine ve Makaronlar Ele Geçirildi

Bursa\'da Kaçak Sigara Operasyonunda Makine ve Makaronlar Ele Geçirildi

Bursa'da Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir adreste yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara yapımında kullanılan makine ele geçirdi. Aramada, 1 adet sarım ve dolum makinesi, 1 adet tartı, 55 karton 11 bin dal sarılmış makaron, 91 karton bandrolsüz 18 bin 200 dal boş makaron ve 7 naylon poşet içerisinde toplamda 78 kilogram 300 gram kıyılmış tütün bulundu. Şüpheli ise KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

14.05.2024 21:51
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Bursa'da Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, bir adreste yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara yapımında kullanılan makine ele geçirdi.

Bursa'da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliğine bağlı ekipler kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli O.Ç.'nın (28) Kemerçeşme Mahallesi Kemerçeşme Caddesi üzerinde bulunan adresinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet sarım ve dolum makinesi, 1 adet tartı, 55 karton 11 bin dal sarılmış makaron, 91 karton bandrolsüz 18 bin 200 dal boş makaron ve 7 naylon poşet içerisinde toplamda 78 kilogram 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli düzenlenen evraklarla birlikte gerekli işlem için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonunda Makine ve Makaronlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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