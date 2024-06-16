3.Sayfa

Bursa'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

BURSA - Bursa'da kesim sırasında sahiplerinin elinden kurtulan boğa ortalığı birbirine kattı.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nda kesim sırasında boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Ana yolda bir süre koşan boğa ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan başka bir boğa ise çıkmaz sokağa girmesiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Kurban pazarından iki koyun alan bir aile ise arabanın bagajı ve arka koltuklarına koydukları koyunları kesimhaneye götürdü.