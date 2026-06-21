Bursa\'da Kahvehane Kavgasında 2 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede çıkan tartışma büyüyerek dışarı taştı. Olayda silahla vurulan 2 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Dışarıda devam eden kavgada şüpheli, yanındaki silahla Zekeriya O. ile Sinan Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA