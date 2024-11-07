Bursa\'da Kalp Krizi Geçiren Adam Kaza Yaptı

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Bursa'da seyir halindeki aracı başında kalp krizi geçiren yaşlı adam 2 otomobile çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 08.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı aracıyla seyir halinde olan Osman Soylu (74), direksiyon başında fenalaştı. Kontrolünü kaybeden sürücü önünde bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Soylu'nun tedavisi devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA