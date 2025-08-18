Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsü, kalp krizi geçirdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Engin Adıyaman Caddesi'nde seyir halindeki otomobil sürücü, bir anda fenalaştı. Zorlukla otomobilini kenarı park eden sürücünün yanındaki arkadaşı, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
