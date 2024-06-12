Bursa'da Kalp Spazmı Geçiren Servis Şoförü Atölyeye Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kalp Spazmı Geçiren Servis Şoförü Atölyeye Girdi

Bursa'da bir servis şoförü kalp spazmı geçirerek kontrolünü kaybetti ve tekstil atölyesine girdi. Şoför, yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçirdi ancak daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. İşyerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

12.06.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kalp spazmı geçiren servis şoförü, tekstil atölyesine girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför, daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken atölyede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp spazmı geçiren servis şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tekstil atölyesi girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren servis şoförü, dükkan içerisinde ileri-geri manevra yaptı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Atölyede kimsenin bulunmamasının faciayı önlediğini ifade eden işyeri sahibi Ahmet Çini şunları söyledi, "Saat 04.45 sıralarında cam kırılma seslerine uyandık. Balkondan aşağıya doğru baktığımızda tekstil atölyesine aracın girip çıktığını gördük. Daha sonra şoförün kalp spazmı geçirdiğini öğrendik. Kalp spazmı geçirdiği için kaza yaşanmış. O sırada içeride kimse yoktu. Mesai saatleri 8-18 arasında. O sırada içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Servis şoförünün de durumunun iyi olduğu öğrendik." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Olaylar, Trafik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kalp Spazmı Geçiren Servis Şoförü Atölyeye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:40 Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop’ta orman yangını Köylere uyarılar yapıldı Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
17:05 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti
15:45 Melih Gökçek “Arsaları sattım“ dedi, akıllara Bülent Arınç’ın 2015’teki sözleri geldi Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
17:28 Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti
17:00 Yine yaptı yapacağını Zaha’dan çok konuşulacak hareket Yine yaptı yapacağını! Zaha'dan çok konuşulacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kalp Spazmı Geçiren Servis Şoförü Atölyeye Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement