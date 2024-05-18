Bursa\'da Kamyonun Dorsesindeki Kumlar Yola Döküldü

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Bursa'da bir kamyonun dorsesinde yüklü olan kumlar, rüzgarın etkisiyle yola döküldü. Trafiği tehlikeye atan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

Bursa'da kamyon sürücüsü, dorsesine yüklediği kumların üzerine branda çekmeyince kumlar yola döküldü. İzmir yolunda son sürat giden sürücü, rüzgarın etkisiyle yola dökülen kumları görmezden gelirken, trafiği de tehlikeye attı. O anlar ise kameraya yansıdı - BURSA