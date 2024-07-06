Bursa'da 'Kapan-2' Uygulaması: 3 Milyon 516 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bursa'da 'Kapan-2' Uygulaması: 3 Milyon 516 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Bursa'da motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 'Kapan-2' uygulamasında, motosikletlerin şase numaraları kontrol edildi ve sürücülerin kimlikleri incelendi. Uygulama sonucunda 3 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı, 71 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, 7 çalıntı motosiklet yakalandı ve 5 aranan şahıs gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çalıntı motosikletlere yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

06.07.2024 23:29
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Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması

Motosikletlerin şase numaraları teker teker kontrol edildi

3 milyon 516 bin TL idari para cezası yazıldı, 71 motosiklet trafikten men edildi

BURSA - Bursa'da motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri il genelinde 'Kapan-2' uygulaması yaptı. Motosikletlerin şase numaraları tek tek kontrol edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla il genelinde eş zamanlı 'Kapan 2' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada motosikletler tek tek durdurularak şaşi numaraları ile sürücüler kontrol edildi. Mayıs ayının başında beri yapılan uygulamalar da, 7 bin 393 şahıs ile 6 bin 483 motosiklet sorgulandı, 3 milyon 516 bin 435 TL idari para cezası uygulandı, 71 motosiklet trafikten men edildi, 7 çalıntı motosiklet yakalandı, 5 aranan şahıs yakalandı,

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çalıntı motosikletlere yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'Kapan-2' Uygulaması: 3 Milyon 516 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 'Kapan-2' Uygulaması: 3 Milyon 516 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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