Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı şüpheliler kuyumcudan 3.5 milyon değerinde altın çaldı - Son Dakika
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Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı şüpheliler kuyumcudan 3.5 milyon değerinde altın çaldı

Bursa\'da kar maskeli ve eli silahlı şüpheliler kuyumcudan 3.5 milyon değerinde altın çaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli, bir kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, olay yerinden otomobile binerken havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.03.2024 11:58
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Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki bir yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şelçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 3 şüpheli M.M. (55)'ye ait kuyumcu dükkanın önüne otomobil ile geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüphelilerden 2'si ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan yaklaşık değeri üç buçuk milyon değerindeki bir buçuk kilo altını

alarak kendilerini bekleyen otomobile bindi.

Kaçarken havaya ateş açtılar

Otomobile binen şüpheliler, havaya da iki el ateş açarak kayıplara karıştı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı şüpheliler kuyumcudan 3.5 milyon değerinde altın çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı şüpheliler kuyumcudan 3.5 milyon değerinde altın çaldı - Son Dakika
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