Kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi... O anlar kamerada
BURSA - Bursa'da kargocular ile müşteriler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargocu ile müşteri arasında "kargo alma" meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası müşteri yakınları çağırarak tekrar kargocuya geldi. Bunun üzerine kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi. Kargoculardan biri kavga ettiği müşteriyi bıçaklayarak hafif yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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