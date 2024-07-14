Bursa'da Kasiyer ve Vatandaş Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

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Bursa'da kasiyer ve vatandaşın tartışması kısa süre sonra kavgaya döndü. Vatandaşların da araya girip ayırdığı olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde hizmet veren Köfteci Yusuf'ta meydana geldi. Kasiyer ile müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İşletmenin dışına taşan kavgaya diğer çalışanlar da dahil olunca diğer müşteriler, büyük tedirginlik yaşadı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yine vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. - BURSA