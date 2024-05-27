Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki genç bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki genç bulundu

Bursa\'da kaybolan 16 yaşındaki genç bulundu

Bursa'da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Ege Kaymaz, Ataevler semtindeki bir kafede çalışırken tanınarak bulundu. Emniyet birimleri tarafından annesine teslim edilen genç, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

27.05.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki genç İHA'nın olayı gündeme taşımasının ardından bulundu.

Tekirdağ'da birlikte yaşadığı babasının yanından Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde yaşayan annesi Hüsniye Banbal'ı ziyaret etmek için Bursa'ya gelen ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Ege Kaymaz bulundu.

Bursa Ataevler semtindeki bir kafede çalışmaya başladığı bilgisi verilen Ege Kaymaz'ın medyada yer alan fotoğrafından tanıyanlar hemen emniyet birimlerine haber verdi. 16 yaşındaki genci çalıştığı kafeden alan Emniyet Birimleri Karacabey'de yaşayan annesi Hüsniye Banbal'a teslim etti. Evladına kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Hüsniye Banbal, ilgilenen herkese teşekkür etti. 16 yaşındaki Ege Kaymaz'ın kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kaymaz, Bursa, Ege, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki genç bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kaybolan 16 yaşındaki genç bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement