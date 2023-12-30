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Bursa'da kayıp yaşlı adam sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da kayıp yaşlı adam sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetti

Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzaymır hastası adam, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ bulunduktan sonra, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa\'da kayıp yaşlı adam sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetti
30.12.2023 - 23:58,
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Bursa'da kayıp yaşlı adam sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzaymır hastası adam, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ bulunduktan sonra, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Arif Çelik, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası sağ bulunan Çelik, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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