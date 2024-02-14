Bursa\'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Bursa'da cadde üzerinde ilerleyen otomobil, yola aniden çıkış yapan otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 16 ACH 387 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Y.V. idaresindeki 26 DB 020 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 kişinin bulunduğu 26 DB 020 plakalı otomobil kaldırıma savrulurken, S.U'nun idaresindeki araç ise elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan 6 kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.
Polis ekipleri kazayla tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
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