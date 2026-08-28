Bursa'da Kaza: Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı

Bursa\'da Kaza: Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı
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Bursa'da yol seçimi yaparken direğe çarpan sürücü yaralandı; kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yol seçimi yaparken geciken sürücü direğe çarparak yaralandı. Direksiyonda sıkışan sürücü kurtarıldı.

Kaza Osmangazi ilçesi Santral Garaj mahallesi Stadyum caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü 34 NBY 671 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yol seçimi yaptığı sırada gecikince direğe çarptı. Sürücü direksiyonda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaza: Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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