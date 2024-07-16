Bursa'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa\'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeni henüz belirlenememiştir.

16.07.2024 18:41  Güncelleme: 18:48
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın ile ilgili açıklama yapan Başkan Özel, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yeni Sanayi'de bir kereste fabrikası henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. 17.00 civarında başlayan yangının dumanlarının şehrin birçok noktasında görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yangının başladığı ilk dakikalardan itibaren olay yerine geldik. Yangın ilçemize bağlı yeni sanayi bölgesinde nedeni belirlenemeyen bir şekilde dolayı çıkmıştır. Şu ana kadar yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarım A.Ş ekipleri İnegöl Yenişehir ekipleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çok sayıda araç yangına müdahale ediyor. Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar bir can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisine ulaştık. Tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor yaraların sarılması için hep birlikte üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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