Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, kavşakta seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde Ahıska Caddesi ile Yıldırım Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kavşaktan geçen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA