Bursa'da Kontrolden Çıkan Cip Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kontrolden Çıkan Cip Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Cip Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir cip 6 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti. Sürücü, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, çekici yardımıyla düştüğü dereden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

18.07.2024 00:34
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Bursa'da kontrolden çıkan cip, 6 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat dün 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Aksoy Caddesi istikametine seyir halindeki 16 JPN 84 plakalı cipin sürücüsü A.Y., aracının kontrolünü kaybetti. Otluk alanı aşan ve yaklaşık 6 metre yükseklikten Ayvalı Deresi'ne düşen sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen cipte kurtarılmayı bekleyen yaralı sürücü A.Y., halat yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. A.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken cip çekici yardımıyla düştüğü dereden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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