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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Araçta bulunan 4 kişi ise burnu bile kanamadan dışarı çıktı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti ve polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
18.12.2023 - 14:26,
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaldırımda ters dönen otomobilin üzerine direk devrilirken, araçtaki 4 kişi burnu bile kanamadan dışarı çıktı.

Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde 34 ENA 109 plakalı Muhammet D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra direğe hızla vuran otomobil ters döndü. Gevşeme yapan aydınlatma direği ise takla atan aracın üzerine devrildi. Çevredekiler araçta bulunan 4 kişinin yardımına koşarken, durum 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, 4 genci araç içinden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edilen 4 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, İzmir, Bursa, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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