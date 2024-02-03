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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir işyerine girerken; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarından bulunan bir işyerine daldı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı ise ufak sıyrıklarla atlatırken dükkanda maddi hasar oluştu.

03.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:54
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir işyerine girerken; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarından bulunan bir işyerine daldı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı ise ufak sıyrıklarla atlatırken dükkanda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi - Son Dakika
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