Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araca çarparak takla attı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

04.06.2024 10:05
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya anbean yansırken, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kestel, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. E.P. idaresindeki 16 ACZ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 16 LCU 30 plakalı araca çarpıp takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına koşan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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