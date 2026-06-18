Bursa\'da Kontrolsüz Araç Trafik Kazasına Neden Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolsüz şekilde yola çıkan bir araç, trafik kazasına neden oldu. Kaza anı, diğer aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görükle Mahallesi'nde seyir halinde bulunan sürücünün önüne, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobil aniden girdi. Sürücünün fren yapmasına rağmen çarpışma kaçınılmaz olurken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kameraya yansıdı. - BURSA