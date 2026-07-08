Bursa'da Kostik Patlaması: 2 Yaralı

Bursa'da bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) patlayarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ulu Cami yakınındaki bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) bir anda patladı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrasına ait görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kaydedilen anlarda, yaralanan bir vatandaşın yüzünün, saçlarının ve üzerindeki kıyafetlerin tamamen simsiyah olduğu görüldü. - BURSA