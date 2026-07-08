Bursa'da Kostik Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kostik Patlaması: 2 Yaralı

08.07.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da işhanında kostik madde patladı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) patlayarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ulu Cami yakınındaki bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) bir anda patladı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrasına ait görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kaydedilen anlarda, yaralanan bir vatandaşın yüzünün, saçlarının ve üzerindeki kıyafetlerin tamamen simsiyah olduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bursa, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kostik Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele’yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü Görele'yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Fenerbahçe Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sona erdi Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA’ya savaş açtı Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

19:07
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan’a teşekkür ederim
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 19:47:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kostik Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.