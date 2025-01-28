Bursa\'da Kundakçı Direniyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundakladığı iddia edilen şüphelinin, saatler önce evi benzin dökerek yaktığı görüntüler oraya çıktı. Öte yandan, şahıs 20 saattir ekiplere direniyor.

Dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti. Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 20 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Kundakladığı görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı. - BURSA