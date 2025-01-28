Bursa'da Kundaklama Olayı: Şahıs 20 Saat Direndi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kundaklama Olayı: Şahıs 20 Saat Direndi

Bursa'da bir evin kundaklandığı görüntüler yayımlandı, şüpheli 20 saattir ekiplere direniyor.

28.01.2025 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 saattir ekiplere direnen şahsın bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundaklandığı iddia edilen şüphelinin, saatler önce bir evi benzin dökerek kundakladığı görüntüler oraya çıktı. Öte yandan şahıs 20 saattir ekiplere direniyor.

Dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti. Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 20 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Kundakladığı görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesindeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kundaklama Olayı: Şahıs 20 Saat Direndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kundaklama Olayı: Şahıs 20 Saat Direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.