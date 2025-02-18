Bursa'da Kurt Saldırısı: 6 Koyun, 40 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Kurt Saldırısı: 6 Koyun, 40 Tavuk Telef Oldu

Bursa\'da Kurt Saldırısı: 6 Koyun, 40 Tavuk Telef Oldu

Iznik'te kurt sürüsü, çiftliklere saldırarak 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kazı telef etti. Hayvan sahipleri isyan etti.

18.02.2025 11:26
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Bursa'da çiftliklere giren kurt sürüsü 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kazı telef etti. Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri yaşadıkları kayıpların ardından isyan etti.

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde kurt sürüsü iki çiftliğe saldırdı. Sürünün hedef aldığı çiftliklerde 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz telef oldu. Mahalle sakinleri, meydana gelen bu saldırı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Daha önce böyle bir saldırı olmadığını belirten Çiçekli Mahallesi Muhtarı Davut Kocabaş, "Dün gece itibarıyla 2 vatandaşımızın ağılına yabani hayvan saldırısı oldu. 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz vahşi hayvanlar tarafından telef edildi. Daha önce bu tarzda bir vaka hiç yaşamadık. Bu nedenle yetkililerden ilgi ve alaka bekliyoruz. Bu yabani hayvanların kurt sürüsü olduğunu düşünüyoruz. Birtakım izlere dayanarak büyük bir kurt sürüsünün köyümüze vahşice saldırdığını düşünüyoruz" dedi.

Hayvan sahipleri, bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Olayın ardından bölge sakinleri, başta tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler olmak üzere herkesin büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kurt Saldırısı: 6 Koyun, 40 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika

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