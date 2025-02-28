Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon: Kaldırımlar Boşaltıldı - Son Dakika
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Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon: Kaldırımlar Boşaltıldı

Bursa\'da Lokanta Minibüslerine Operasyon: Kaldırımlar Boşaltıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kaldırımları işgal eden ve sağlıksız gıda hizmeti sunan lokanta minibüslerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bu minibüsleri kaldırarak çevre temizliği ve güvenliği sağladı.

28.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:36
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Nilüfer ilçesinin 23 Nisan Mahallesi'nde kaldırımları işgal ederek yemek hizmeti sunan minibüsler, onlarca polis ve zabıtanın görev aldığı operasyonla kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde büyükşehir ve ilçe zabıta müdürlüğü ekipleri, kokoreç, sucuk ve kebap gibi yemeklerle hem tüketici sağlığını tehdit eden hem de çevre ve görüntü kirliliğine yol açan minibüsleri polis desteğiyle kaldırdı.

Kebapta ne eti kullandıkları bilinmeyen, sucuk ve kokoreç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek ürünleri denetimsiz tüketiciye sunan, vergi ve kira ücreti ödemedikleri için haksız rekabete yol açan "lokanta minibüs"ler için Bursa Büyükşehir ve Nilüfer belediyeleri ortak harekete geçti.

23 Nisan Mahallesi kavşağında bugüne kadar birçok kez uyarılan minibüslerin sahipleri, kendilerine gösterilen yerlere gitmeyince zabıta ekipleri, sabah saatlerinde onlarca polisin desteğiyle operasyona başladı.

Sahiplerinin direnmelerine ve gerginlik yaşanmasına rağmen ekipler, çekiciler yardımıyla birbirine yakın iki noktada bulunan minibüsleri kaldırdı.

Zabıta görevlileri, bugüne kadar birçok kez uyardıklarını, kendilerine Nilüfer'deki pazar yerlerinde ücretsiz yer vermelerine rağmen kaldırım işgalini sürdürdüklerini belirterek, "23 Nisan Mahallesi'nde bu konuda çok şikayet aldık. Çevreye yayılan kötü koku, görüntü kirliliği, halk sağlığını tehdit gibi birçok olumsuzluk barındıran bu kaldırım işgali lokanta minibüslere izin vermeyeceğiz. Halk ve çevre sağlığı için, temiz Nilüfer ve temiz Bursa için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Genellikle akşam ve gece saatlerinde açık olan bu yerler, kokoreç, sucuk ekmek, kebap gibi et ürünlerini ızgarada yaparak sunuyor. Bütün lokanta ve restoranlar denetimden geçerken bu yerler ne kullandığı bilinmeyen ürünlerle gıda zehirlenmelerine yol açabilecek riskler barındırıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon: Kaldırımlar Boşaltıldı - Son Dakika

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