Bursa'da Madeni Yağ Deposunda Yangın

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Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'daki sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde başlayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler ve sanayi sitesini kaplayan kara dumanlar böyle görüntülendi.

Yangın, saat 08.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shell firmasına ait yağ deposundan yükselen alevler, kısa sürede bütün dükkanı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar Bursa'nın bir çok noktasından da görüldü. Ara ara patlamaların yaşandığı yangında, çevredeki dükkanlar boşaltıldı. 3 dükkanın birleştirilerek yapılan depoda can kaybı yaşanmazken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 100'ün üzerinde personelin 53 araçla söndürme çalışmaları aralıksız devam etti.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, olay yerinde incelemelerde bulunan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin önüne geçildi. Şu anda o risk, yok. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini aktardı. Ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor" dedi.

Bursa'nın bir çok noktasından görülen kara dumanlar, dron ile havadan da görüntülendi.