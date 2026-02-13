Bursa\'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Bursa'da Uluabat Gölü'nde mahsur kalan 1 kadın ve 2 çocuk Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 07.30'da merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle su seviyesinin yükseldiği Uluabat Gölü'nün yakınında bulunan tarla içerisindeki evde mahsur kalan 1 kadın ve 2 çocuk, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA