Bursa'da markette çıkan tartışmada bıçaklanan kişinin ölümüne sebep olan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da markette çıkan tartışmada bıçaklanan kişinin ölümüne sebep olan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa\'da markette çıkan tartışmada bıçaklanan kişinin ölümüne sebep olan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da bir markette çıkan tartışmada araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, Asayiş Şube'de yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanmıştı.

24.04.2024 13:50
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Bursa'da, markette çıkan tartışmayı ayırırken bıçaklanan kişinin ölümüne sebep olan zanlı, Asayiş Şube'de yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan kişi, Ö.Z.'ye (41) "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Market çalışanı ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, araya giren Ramazan Yılmaz (62), iki tarafı da ayırmaya çalıştı. Duruma sinirlenen Ö.Z., yanında getirdiği bıçak ile Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otobüs ile İstanbul'a kaçan Ö.Z.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan Ö.Z., adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da markette çıkan tartışmada bıçaklanan kişinin ölümüne sebep olan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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