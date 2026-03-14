Bursa\'da Metruk Binada Yangın Panik Yarattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı binanın çatı katında, İddiaya göre madde bağımlılarının çıkardığı yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark edip büyük panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, metruk binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - BURSA