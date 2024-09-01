Bursa\'da Meydana Gelen Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Etkinlik için meydana koyulan sandalyeler havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansırken, gören vatandaşlar ise panik halinde kaçışmaya başladı. İlçe meydanında çıkan hortum etkinlik için meydana dizilen sandalyeleri havada uçuştururken, bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA