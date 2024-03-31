Bursa'da MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Bursa\'da MHP\'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.

31.03.2024 14:45
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Bursa'da seçimden bir önceki gece MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Seçimden bir önce gün Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Şüpheliler E.Y., M.Y. ve T.Y. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayda kullandıkları 2 adet tüfek ve 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam etmektedir". - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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