Bursa'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet kamyonun altına girdi ve 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, kaza sonucunda kamyonun lastiğinin altına sıkıştı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

16.07.2024 18:21
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde bir motosikletin kamyonun altına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi'de İznik yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Onur K. (30) idaresindeki 16 KFB 62 plakalı motosiklet İznik yolu üzerinde bir işyerinden ana yola çıkış yapmaya çalışan Kemal K. (65) idaresindeki 16 RCA 71 plakalı kamyona yandan çarptı.

Motosiklet lastiğin altına sıkıştı

Kazada kayarak kamyonun altına giren motosiklet araç lastiğinin altına sıkışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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