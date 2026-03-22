Bursa\'da Motosiklet Kazası

Bursa'da çukurdan su birikintisi diyerek geçmek isteyen motosikletli yere kapaklandı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle su birikintisinden geçmek isteyen motosikletli genç, oluşan çukura tekeri girince yere kapaklandı. Kazada S.B.P. ve E.A. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
