Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bursa\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Bursa'da motosiklete minibüs çarptı, iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarında.

Bursa'da sürücüsünün yavaşladığı motosikletteki iki kişi arkadan gelen minibüsün çarpmasıyla yola savrularak yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova - Bursa karayolu Orhangazi çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün petrole girmek için yavaşladığı 16 MB 3391 plakalı motosiklete arkadan gelen minibüs çarptı. Sürücü ve arkasındaki yolcu motosikletin savrulmasıyla yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın çarptığı iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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