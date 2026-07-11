Bursa'da Motosiklet Kazası: Polis Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Metro İstasyonu Halıcılar önü mevkiinde yaşanan olayda, polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalışırken motosikletini görevli polis memurunun üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle hem polis memuru hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan polis memuru ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünün bacağında kırık olduğu, polis memurunun da kol ve bacak bölgelerinden yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA