Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi pazar alışverişine gelen sağlıkçı yaptı.

Kaza saat 14. 00 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmed E.yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan sürücü Turgay Ş.yönetimindeki 16 ATG 005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

"Halı Yaydılar"

Yere düşerek yatan yatan yaralıyı gören vatandaşlar, yardımına koştular. Başının altına halı yayılan yaralıya, o sırada pazar alışverişine gelen paramedik Celal B. İlk müdahaleyi yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.