Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 16 AUA 508 plakalı motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38), Aşkın Sokak'tan çıkan sürücü Muhammed Efe U. yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.