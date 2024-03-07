Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçtı, Sosyal Medyada Fenomen Olmak İstedi - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçtı, Sosyal Medyada Fenomen Olmak İstedi

Bursa\'da Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçtı, Sosyal Medyada Fenomen Olmak İstedi

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşarak milyonlara erişti. Ancak polis, plakayı not alarak sürücüyü bir işletmede yakaladı. Sürücü, motosikleti bağlandı ve 17 bin lira ceza yedi.

07.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:52
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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce uygulama noktasından kaçtı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaşan sürücü, milyonlara erişti. Fakat plakayı notlarına alan polis, sürücüyü motosikletiyle gittiği bir işletmede çorba içerken yakaladı. Pişmanlığı yüzüne yansıyan sürücü, "Artık kaçmayacağım" dese de, hem motosikleti bağlandı, hem de 17 bin lira ceza yedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, kural tanımayan sürücülere kabus olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, denetimleri gören Semih A.(22) ise motosikletle seyir halindeyken, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kask kamerası ile kovalamaca anını kayda alan sürücü, o anları sosyal medya hesabından hem kendi hem de başka sayfalara attı. Milyonların eriştiği görüntüyü herkes unutsa da polis unutmadı. Gece bekçilerinin devriye attığı esnada rastladığı şüpheli motosiklet bir işletmenin önünde kaldırıma park edilmiş şekilde görüldü. Sürücüyü çorba içerken yakalayan ekipler, durum üzerine trafik ekiplerine bilgi verdi. Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan Aksüt'ün motosikleti trafikten men edilirken, 17 bin lira da idari ceza uygulandı. Genç sürücü sosyal medyada fenomen olmak isterken yediği cezalarla kalınca "Artık kaçmayacağım" dedi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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