Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Tehlike Atlattı

01.03.2026 09:58
Bursa'da motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen otomobil sebebiyle tehlike yaşadı, hasar yok.

Bursa'da motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen otomobil sebebiyle büyük bir tehlike atlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. AVM kavşağına doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen bir otomobilin şerit içine girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi. Çevredeki vatandaşlar da kavşaklarda ters yön ihlallerinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. - BURSA

