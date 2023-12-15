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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Vale Tarafından Kaza Yaptırıldı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Vale Tarafından Kaza Yaptırıldı

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz bir vale tarafından kullanılan otomobile çarparak hayatını kaybetti. Araç sahibi, başka birinin kazayı üstlenmeye çalıştığını iddia etti.

Bursa\'da Motosiklet Sürücüsü Vale Tarafından Kaza Yaptırıldı
15.12.2023 - 10:39,
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Bursa'da 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki ehliyetsiz valenin kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti. Araç sahibi emniyetteki ifadesinde, başka birinin kazayı üstlenmeye çalıştığını iddia etti.

Olay, 9 Aralık günü Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Erdem E., bir yakınının düğünü için Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan Nilüfer Davet Düğün Salonuna gitti. Düğün salonunda otopark fişi alıp aracını valeye teslim etti. Düğün bitimi salondan ayrılmak için dışarıya çıkan Erdem E., valeye aracını almak istediğini bildirdi. 15 dakika boyunca aracısı almak için bekleyen hatta kendisinden sonra gelen kişilerin otomobilini aldığını gören Erdem E., valeye 'arabam nerede' diye sordu. Vale Erdem E'ye 'abi araba kaza yaptı, gelmen gerekiyor' dedi. Erdem E. olay yerine gittiğinde aracın tamponunun sol tarafının parçalanmış ve yerde bir motosiklet olduğunu gördü.

İddiaya göre Tayfun Zengin (25) idaresindeki 16 BEK 954 plakalı motosiklet Nilüfer Davet Düğün Salonu otoparkından çıkan Ö.F.Y. (16) idaresindeki 16 AKF 275 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Tayfun Zengin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erdem E. emniyete verdiği ifadesinde, "Olay yerine gittiğimde aracımın arka tamponunun sol tarafı parçalanmış yerde bir motosiklet vardı. Motosiklet sürücüsü olduğunu öğrendiğim kişiye sağlık görevlileri kalp masajı yapıyordu.

Ben benim aracımı hangi valenin teslim alıp kaza yaptığını bilmiyorum fakat olay yerinde duyduğum kadarıyla adını bilmediğim sakallı bir şahıs kazayı üstlenmeye çalışıyordu. Fakat daha sonra kamera görüntülerinde kazayı gerçekleştiren şahsın sakalsız bir şahıs olduğunu duydum" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Vale Tarafından Kaza Yaptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Vale Tarafından Kaza Yaptırıldı - Son Dakika
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