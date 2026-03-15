Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga

15.03.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yıldırım'da motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne copla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü copla motosiklet sürücüsüne vururken, çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:07:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.