Bursa\'da Motosiklet ve Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne copla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü copla motosiklet sürücüsüne vururken, çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA