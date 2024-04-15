Bursa\'da Motosikleti Yatarak Kullanan Aday Sürücüye Ceza

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Bursa'da motosikleti yatarak kullanan aday sürücüye 45 ceza puanı ve 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Bursa'da anayol üzerinde motosikleti yatarak kullanan aday sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Daha önceden 15 ceza puanı olduğu belirlenen sürücüye çeşitli maddelerden toplam 45 ceza puanı ve 2 bin 886 TL para cezası kesildi. - BURSA