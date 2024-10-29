Bursa'da Motosikletli Gençlerin Tehlikeli Yolu

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Bursa'da ilginç görüntü: Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

4 gencin motosikletle gezmek için ölüme meydan okuduğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu 4 genç iki tekerlekli araca sığmak üst üste çıktı. Artçının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.