Bursa'da motosikletli saldırı: 2 tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da motosikletli saldırı: 2 tutuklama

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Bursa'da husumetli büfeciye motosikletten ateş açan 2 şüpheli tutuklandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

01.02.2025 15:23
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Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı: 2 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da, arkadaşının kullandığı motosikletin arkasından husumetli olduğu büfeciye ateş açan ve güvelik kameralarına yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. O anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ramazan Aslan, kaporta ustası olarak çalıştığı arkadaşı Muhammet Faruk Arifoğlu ile husumetlisi olduğu Soner Y.'nin işlettiği büfeye geldi. Motosikletle seyir halindeyken silaha sarılan Aslan, Soner Y.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Soner Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekiplerince çok geçmeden yakalandı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyete götürülen 2 saldırgan buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçu kabul eden saldırganlar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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