Bursa'da Nakliye Firmasının Tehlikeli Taşımacılığı

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Bursa'da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü. Kamyonun kapağı kapanmayınca arkada bulunan çalışanlar kollarını açarak eşyaların düşmesinin önüne geçmeye çalıştı. Trafiği tehlikeye tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevreyolu Küçükbalıklı Mahallesi yakınlarında kameraya kaydedilen nakliye firmasına ait kamyon, eşya dolusu yükle kilometrelerce ilerledi. Eşyalarının düşmemesi için kendi canlarını tehlikeye atan 2 çalışan ilginç görüntüler oluşturdu. O anları hayretle izleyen trafikteki sürücüler, korna ve selektör atarak uyarıda bulunsa da sürücü uyarıları dikkate almadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA