Bursa\'da Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi

Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.