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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde, 4 bin 850 kişiye ulaşılarak 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgiler verildi. Ayrıca, ekipler caddelerde otomobil şoförlerine bilgilendirme formu dağıttı.

Bursa\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi
15.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:32
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.

Eğitimde, 4 bin 850 kişiye ulaşılarak 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgiler verildi. Ayrıca, ekipler caddelerde otomobil şoförlerine bilgilendirme formu dağıttı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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